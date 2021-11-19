32-летняя Алина Астровская впервые станет мамой. Певица забеременела от Антона Лаврентьева, за которого вышла замуж в феврале этого года. Она долго скрывала округлый животик, однако на отдыхе на Мальдивах засветила новые формы, сообщает 24 Канал.

Украинская певица Алина Астровская, которая строит карьеру и выступает в России, беременна первенцем. На днях она с мужем Антоном Лаврентьевым улетела в романтический отпуск на Мальдивы. На райском курорте девушка не смогла скрывать фигуру и показала, как выглядит в купальнике.

"В надежде," , – лаконично подписала Алина Астровская.