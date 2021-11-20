Команда студентов построила экодом на колесах

Команда студентов Solar Team из Эйндховенского технологического университета представили Stella Vita - прототип автомобиля с фотоэлектрическими панелями на крыше. Они питают не только двигатель, но и все остальные системы, сообщает Обозреватель.

Идея вызвала живой интерес представителей Renault, которые пригласили талантливых энтузиастов к себе в гости в фирменыій Техноцентр.

Футуристический автомобиль Stella Vita создан группой Solar Team из 22 студентов Эйндховенского технологического университета. Он является демонстрацией возможностей в сфере развития новых видов экотранспорта. 3000-километровый пробег из нидерландского Эйндховена в испанскую Тарифу только на солнечной энергии позволил доказать жизнеспособность проекта.

Футуристический автомобиль Stella Vita создан группой Solar Team из 22 студентов. Источник: Renault

Солнечные панели Stella Vita установлены на крыше. Когда автомобиль находится на стоянке, панели можно развернуть и увеличить их площадь до 17,5 м2. Этого достаточно, чтобы не пользоваться зарядными станциями, таким образом, водитель может двигаться, куда угодно, не нанося вред окружающей среде. Stella Vita разгоняется до 120 км/ч благодаря хорошей аэродинамике и массе в 1700 кг. Литий-ионный аккумулятор емкостью 60 кВтч обеспечивает пробег в 600 км на одной зарядке, а если в течение поездки светит солнце, эта цифра может увеличиться до 730 км. Тем не менее, на полную зарядку батарей с помощью солнечных панелей на остановке требуется 2-3 дня. Поэтому в автомобиле есть разъем для зарядки от стандартных терминалов.

В салоне есть все необходимое для путешествий и отдыха. Источник: Renault

Во время остановки крыша Stella Vita поднимается, увеличивая пространство в салоне, а также раздвигаются боковые крылья, удваивая площадь поверхности солнечных панелей. Хотите посмотреть телевизор, приготовить еду или принять душ? Нет проблем. В автомобиле есть кухня кровать, диван, душ и туалет — и все они питаются солнечной энергией. На экране мультимедийной системы показывается расход энергии в реальном времени, что позволяет эффективнее управлять ее использованием.

В студии дизайна в Техноцентре студенты смогли детально познакомиться с концептами и шоу-карами Renault и Mobilize. Там они обсудили будущее проекта и трудности, которые приходится преодолевать при превращении прототипа в серийную модель.

Литий-ионный аккумулятор емкостью 60 кВтч обеспечивает пробег в 600 км на одной зарядке. Источник: Renault

Студенты Solar Team полагают, что Stella Vita – это первый эксперимент в области транспорта на солнечной энергии, рыночное внедрение которого начнется в 2030 году. Однако для масштабного развертывания потребуются серьезные технологические прорывы в области фотоэлектрических панелей и аккумуляторов.