Польша закрывает грузовое железнодорожное сообщение с Беларусью

Польская сторона сообщила Беларусь о намерении закрыть грузовое железнодорожное сообщение в пункте пропуска "Кузьница", сообщает Деловая столица.

"Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно её намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница" , — заявили в Пограничном комитете Беларуси.

Также сообщается, что белорусская сторона в ответ направила разъяснение текущей ситуации вблизи автомобильного пункта пропуска "Брузги" (с польской стороны — "Кузница Белостоцкая"). Кроме того, Минск сообщил о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".