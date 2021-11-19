В США одобрили бустерную прививку вакциной Pfizer

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило бустерную прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Дополнительную прививку смогут получить люди старше 18 лет, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По данным компании BioNTech, дополнительная доза прививки должна вводиться не менее чем через шесть месяцев после завершения первичной серии вакцинации и иметь ту же дозировку, что и дозы первичной серии.

"Сегодняшнее решение FDA подкреплено клиническими данными, свидетельствующими об устойчивом иммунном ответе после введения дополнительной дозы нашей вакцины, превышающем показатели, наблюдавшиеся даже после завершения высокоэффективного двухдозового первичного курса" , - заявил Угур Сахин, доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель компании BioNTech.

По его словам, дополнительная доза вакцины способна поддерживать высокий уровень защиты от проверенных штаммов, включая "Дельта".

Ранее FDA одобрило бустерную дозу вакцины Moderna для вакцинации от коронавируса людей старше 18 лет.