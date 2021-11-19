Беларусь забрала всех мигрантов с границы в районе Кузницы

Беларусь забрала всех мигрантов с польской границы в районе перехода в Кузнице. Большую часть разместили в логистическом центре, остальные уже вернулись на родину, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

"Начальник пограничной службы Беларуси в ответ на письмо польских пограничников сообщил, что в районе перехода в Кузнице больше нет опасных мигрантов, большинство из них было размещено в логистическом центре, а остальные вылетели домой вечером. Наши службы подтверждают это" , - отметил замминистра внутренних дел Польши.