Подорожание авто отменяется: обновление техрегламентов отложили

Сегодня, 19 ноября, заработали изменения, внесенные в приказ Мининфраструктуры №521. Они предусматривают отсрочку вступления в силу некоторых технических регламентов относительно транспортных средств на три года, сообщает UBR.

"Подорожания авто не будет. Сегодня вступили в силу изменения в приказ №521 Мининфраструктуры, которыми введение в Украине некоторых технических регламентов касательно транспортных средств перенесено с 1 января 2022 года на 2025 год" , – отметил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

По его словам, если бы не эти изменения, был бы запрещен импорт авто без датчиков закрытия ремней безопасности задних пассажиров, датчиков света и т. п. В итоге было бы невозможно завозить машины из Японии, Кореи и США. Или же требовалось бы переоборудование, что влечет дополнительные затраты.