Потепление, дожди и шквалы: погода на выходных 20-21 ноября

На этих выходных Украину ожидает довольно значительное потепление, хотя и в нескольких регионах погода﻿ все еще будет дождливой. В субботу средняя по стране температура днем составит около 10°С, а ночью в большинстве регионов будет выше нуля. Правда, в воскресенье температурные показатели снова пойдут на спад.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Итак, в воскресенье, 20 ноября, во всех центральных, северных, восточных и в большинстве западных областей, а также в Крыму ожидается температура 8-11°С днем и от -1°С на севере до 7°С в центре и на западе ночью. На юге будет еще теплее – около 10-13°С днем и 3-7°С ночью. А вот на Закарпатье будет наиболее прохладно – там ожидается 6-8°С днем и 2-4°С ночью.

Дожди 20 ноября ожидаются во всех восточных, южных и в большинстве центральных (кроме Киевской и Житомирской) областей, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо и облачно с прояснениями. Также 20 ноября ожидается очень сильный ветер по всей стране. На востоке, в центре и на западе – 22-32 км/час в среднем, местами шквалы до 36 км/час. На юге дуть будет чуть меньше – на уровне 18-29 км/час. А вот самый сильный ветер ожидается на севере страны – около 25-36 км/час в среднем, в Черниговской области возможны шквалы до 43 км/час. И наименее ветрено будет в Крыму – 14-25 км/час в среднем.

В воскресенье, 21 ноября, в Запорожской, а также во всех западных и центральных областях ожидается температура 7-12°С днем и от -1°С в центре до 7°С на западе ночью. В северных и восточных областях будет немного прохладнее – около 5-9°С днем и от -1°С на востоке до 4°С на севере ночью. Теплее всего будет на юге и в Крыму – там обещают 11-14°С днем и 1-7°С ночью.

Осадки 21 ноября ожидаются только на севере страны: дождь в Черниговской и мокрый снег в Сумской областях. На остальной территории будет сухо и облачно с прояснениями. Ветер немного утихнет: в центре и на севере – до 18-29 км/час, на востоке и на западе – до 14-25 км/час, на юге – до 11-22 км/час и в Крыму – до 7-18 км/час в среднем.



В столице Украины, Киеве﻿, 20-21 ноября ожидается температура воздуха от 4 до 11°С в течении дня, ветер 22-36 км/час в среднем и, возможно, дождь.