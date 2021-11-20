На автошоу в Гуанчжоу компания Chery представила яркий кроссовер Omoda 5. Автомобиль стал первым представителем нового семейства SUV бренда, сообщает Обозреватель.

Первенец выполнен в новой стилистике Art In Motion. Ее созданием занимался собственный коллектив под руководством Стива Юма, работавшего ранее в концерне General Motors.

Кроссовер выделяется двухцветным кузовом с контрастными элементами. Источник: autohome.com.cn

Первенец выполнен в новой стилистике Art In Motion. Источник: Chery

По своим габаритам Chery Omoda 5 сопоставим с моделью Tiggo 5, но имеет более обтекаемый купеобразный кузов. Длина новинки достигает 4400 мм, ширина — 1830 мм, а высота — 1585 мм. Колесная база — 2630 мм. Кроссовер выделяется двухцветным кузовом с контрастными элементами, облицовкой радиатора без привычной окантовки, светодиодной светотехникой и 18-дюймовыми легкосплавными дисками в черном глянце.

Машина получила необычную решетку радиатора без привычного оклада. Источник: autohome.com.cn

Цифровой кокпит получил два 12,3-дюймовых экрана, объединенных под общим стеклом. Количество кнопок свели к минимуму, а за большинство функций отвечают сенсоры.

Цифровой кокпит получил два 12,3-дюймовых экрана, объединенных под общим стеклом. Источник: autohome.com.cn

Под капотом установлен 1,6-литровый турбомотор TGDI мощностью 197 л.с. нового семейства Kunpeng. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, которая отправляет 290 Нм крутящего момента к передним колесам. Кроме того, кроссовер получил независимую подвеску всех колес.

У китайских дилеров Chery Omoda 5 ожидается во втором квартале будущего года. Источник: autohome.com.cn

У китайских дилеров Chery Omoda 5 ожидается во втором квартале будущего года, а затем планируются начнутся продажи в других странах и регионах.