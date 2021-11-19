Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу российского телеканала

Шестой апелляционный суд в Киеве удовлетворил жалобу российского телеканала RTVI и отменил решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещания о признании программ телеканала такими, которые не отвечают требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, согласно постановлению суда от 9 ноября 2021 года, апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда в Киеве от 17 мая 2021 года и принять новое судебное решение, которым иск Компании "Бренроуз Спейн С.Л." (телеканал RTVI) к Национальному совету Украины по телевидению и радиовещания удовлетворен частично.

Таким образом, суд признал противоправным и отменил пункт 1 решения Нацсовета Украины по телерадиовещанию №416 от 6 марта 2020 года "О внесении изменений в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины".

Так, суд отменил решение Нацсовета о том, что RTVI не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

В свою очередь в пресс-службе телеканала RTVI сообщили, что Апелляционный суд в Киеве удовлетворил жалобу RTVI и отменил запрет на его вещание на территории Украины, которое было принято Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания более полутора лет назад.

"Шестой апелляционный административный суд в Киеве отменил решение Нацсовета от 6 марта 2020 года о признании программ телеканала RTVI не соответствующими требованиям Европейской Конвенции о Трансграничном Телевидении (ЕКТТ) и законодательству Украины. Это позволяет сделать вывод, что украинские провайдеры отключили трансляцию телеканала и расторгли с RTVI контракты незаконно", - говорится в сообщении RTVI.

Телеканал готов возобновить вещание на территории Украины.

"Суд признал, что Национальный совет был не вправе принимать решение об ограничении ретрансляции RTVI и превысил свои полномочия, признав содержание программ телеканала не соответствующим требованиям Конвенции", - заявила гендиректор RTVI Ольга Пивень.

По ее мнению, " это знаковое решение не только для нашего телеканала, но и для других иностранных каналов, которые вещают по Европейской Лицензии на территории Украины ".

В пресс-службе RTVI напомнили, что запрет на ретрансляцию эфира RTVI на полгода Нацсовет вынес в сентябре 2018 года, объяснив такую меру "систематическим нарушением норм украинского законодательства".