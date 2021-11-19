Из-за ЧП на Кременчугском НПЗ "взлетели" цены на топливо

Топливный рынок Украины недосчитается пятой части ресурса из-за пожара на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Такую оценку дал генеральный директор транспортно-логистической компании и сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин, сообщает UBR.

"Кременчугский НПЗ в борьбе за рынок ГСМ Украины пал смертью храбрых. Скажем просто, он поломался. Мгновенно возникла дыра в 20% рынка, и, как следствие, острая нехватка топлива" , – отмечает он.

Якобы что-то начнут производить с понедельника, но это все "пока не точно".

Как отмечает Леушкин, взрыв и пожар случился из-за того, что на предприятии хотели увеличить производство мазута, поскольку в стране не хватает угля. Но "старый агрегат не выдержал" и произошел взрыв.

"Агрегат не простой, а первичной подготовки – без него все остальное не работает" , – подчеркнул директор сети АЗС "Прайм" в беседе с UBR.﻿ua.

На этом фоне оптовые цены сразу "взлетели в космос", а заправщики оказались зажаты предельной ценой, которую им прописывает госрегулирование.

"Цены в опте взлетели, сети АЗС порезали маркетинговые скидки. Стелы привязаны к госрегулированию. На рынке шторм" , – описывает нам ситуацию эксперт.

Ситуацию усугубляет еще и очередная волна контрольных инспекций по заправкам. Это уже третья за год волна проверок, говорит Леушкин.

"Многие АЗС уже наOLX. Люди в сердцах бросают этот бизнес, терпят убытки и разоряются" , – добавляет он.

Сейчас, говорит эксперт, реально нет топлива для сушилок, маневровых поездов и прочей дизельной тяги. Цены в оптовом сегменте уже выше, чем на АЗС с колонки.

Отметим, согласно сообщению ГСЧС, 13 ноября в 11:25 в городе Кременчуг на территории "Укртатнафты" внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание.