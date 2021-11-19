Число операций банковскими картами выросло почти на треть

По итогам января-сентября этого года общее количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт превысило 5,66 млрд, что на 31,2% больше по сравнению с тем же периодом 2020-го. А общая сумма выросла на 29,3%, до 3,63 трлн грн, сообщает UBR.

К тому же безналичные сделки продолжили преобладать среди операций с платежными картами. В частности, 9 из 10 сделок были безналичными (89,7% от общего числа). В денежном выражении на безналичные операции пришлось 60,6%. В прошлом году показатели составляли 86,4% и 55,2% соответственно.

В целом количество и сумма безналичных операций с использованием карт увеличились более чем на треть. В итоге число безналичных сделок составило 5,08 млрд, а сумма достигла 2,2 трлн грн.

Что касается предназначения платежей, то четверть безналичных операций производилась на оплату товаров и услуг в интернете – 25,6% по количеству и 23,6% – по сумме. Средняя сумма сделки составила 400 грн.

По-прежнему больше всего операций с использованием карт приходилось по таким направлениям:

по количеству – на расчеты в торговых сетях (52,3%, или 2,66 млрд, а средняя сумма составила 232 грн);

по сумме – на переводы с карты на карту (43,3%, или 953,7 млрд грн, средняя сумма – 1490 грн).

Кроме того, с начала года количество платежных карт в Украине выросло на 7%, до 78,4 млн ед. Также в стране продолжается расширение платежной инфраструктуры.