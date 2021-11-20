Обновленный технический регламент для новых авто отсрочили

В Украине отсрочили вступление в силу нового технического регламента относительно транспортных средств. В результате этого импорт авто из США, Японии и Кореи остался возможным, сообщает 24 Канал.

Сегодня вступили в силу изменения в приказ № 521 Мининфраструктуры, которым введение в Украине некоторых технических регламентов относительно транспортных средств перенесено с 01.01.2022 года на 2025 год.