Рецепт салата, который чистит кишечник и выводит шлаки

Рецепт салата, который чистит кишечник и выводит шлаки
Фото: Рixabay

Красивая и сияющая кожа начинается не с салона красоты, а с… кишечника. Именно чистый кишечник, работающий, как швейцарские часы, - это, в том числе, чистая красивая кожа лица, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова дала витаминный рецепт, который в первую очередь оценят те, кто стремится к красивой и ровной коже, так как салат хорошо чистит кишечник: нерастворимая клетчатка выводит шлаки.

Для красивой кожи: нутрициолог дала рецепт салата, который чистит кишечник и выводит шлаки
Салат для чистки кишечника (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Салат для чистки кишечника: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 морковь,
  • 1 репа (имеет противовоспалительные, антисептические, антигрибковые свойства. Помогает при артрите и подагре),
  • 1 яблоко без кожуры,
  • 1 редька (обладает антибактериальными свойствами, расщепляет и выводит лишнюю слизь из организма, особенно полезна при бронхитах и гайморитах),
  • 4 ст. л. кокосового уксуса или любого натурального (ощелачивает организм, повышает кислотность желудочного сока, помогает расщеплять белки и жиры, борется с жировиками),
  • 1 ст. л. меда,
  • 5 ст. л. оливкового масла,
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите на крупной терке овощи и яблоко.
  2. Смешайте все ингредиенты для соуса и заправьте салат.
  3. Дайте настояться 15-30 мин. Но на следующий день это блюдо вкуснее.

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