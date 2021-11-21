Рецепт салата, который чистит кишечник и выводит шлаки

Красивая и сияющая кожа начинается не с салона красоты, а с… кишечника. Именно чистый кишечник, работающий, как швейцарские часы, - это, в том числе, чистая красивая кожа лица, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова дала витаминный рецепт, который в первую очередь оценят те, кто стремится к красивой и ровной коже, так как салат хорошо чистит кишечник: нерастворимая клетчатка выводит шлаки.

Салат для чистки кишечника (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Салат для чистки кишечника: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 морковь,

1 репа (имеет противовоспалительные, антисептические, антигрибковые свойства. Помогает при артрите и подагре),

1 яблоко без кожуры,

1 редька (обладает антибактериальными свойствами, расщепляет и выводит лишнюю слизь из организма, особенно полезна при бронхитах и гайморитах),

4 ст. л. кокосового уксуса или любого натурального (ощелачивает организм, повышает кислотность желудочного сока, помогает расщеплять белки и жиры, борется с жировиками),

1 ст. л. меда,

5 ст. л. оливкового масла,

соль по вкусу.

Приготовление: