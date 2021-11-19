В Одессе задержали соратника криминального "авторитета" из донецкого клана

Криминального деятеля Артура Аракеляна, известного также как Фокусник и Арут, задержали сегодня в центре Одессы сотрудники областного управления стратегических расследований Нацполиции, сообщает Думская.

Об этом редакции сообщили источники в прокуратуре.

Задержанный не является криминальным «авторитетом», хотя связан с известными «ворами в законе» и другими уголовными лидерами. В частности, Аракелян дружен с одним из руководителей так называемого «донецкого клана» Арменом Саркисяном по кличке Армен Горловский. Последний обитает в Горловке и контролирует тамошний криминальный мир.

По данным собеседников редакции, Артур Аракелян занимался контрабандой (в том числе сигарет — это бизнес Армена Горловского) и обналичкой денег, а при задержании у него нашли наркотики. Официальным прикрытием Фокусника был благотворительный фонд его имени.

В 2015 году Аракелян попал в базу «Миротворца».