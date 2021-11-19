Лукашенко обвинил Польшу в нарушении границ

Александр Лукашенко заявил, что польская сторона нарушила государственную границу страны во время противостояния с мигрантами, сообщает Интерфакс-Украина.

"Поляки включили водометы и начали их поливать в нарушение всех норм и правил. Что мы обнаружили сегодня? Вы туда ядохимикаты подмешали, пестициды и гербициды. Это то, чем тараканов травят и сорную растительность уничтожают. Вот как было. То есть возьмите в целом эти эпизоды. И мы вам это докажем, потому что этому есть свидетельства зафиксированные" , - сказал Лукашенко в интервью BBC, фрагмент которого опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в пятницу.

"Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водометов на 100 метров с ядохимикатами на нашу территорию? Это нарушение государственной границы. Я вам говорю как пограничник. Я на той границе служил. Вы нарушили государственную границу, как минимум. Вы бросали гранаты светошумовые на нашу территорию" , - сказал Лукашенко.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.