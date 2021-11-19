Президент не будет бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал приглашение представителей власти на эфир телепрограммы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу "фейком" и "хайпом", сообщает Интерфакс-Украина.

"Вызов на телевизионный эфир к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились" , - сказал Подоляк в пятницу агентству.

Ранее в пятницу президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака пригласили для участия в программе "Свобода слова с Савиком Шустером", которая выходит на телеканале "Украина".

"Реальная свобода слова сильно отличается от олигархических "пожеланий". А объективное освещение темы точно отличается от корпоративных пресс-релизов" , - сказал также советник главы Офиса президента.