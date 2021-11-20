Телескоп Хаббл совершил тур по Солнечной системе

Новые кадры показывают все изменения космоса в различных погодных условиях газовых гигантов, сообщает Корреспондент.

Космический телескоп Hubble пролетел по всей Солнечной системе и запечатлел планеты-гиганты - Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Новые кадры появились на сайте космического агентства NASA.

"В отличие от каменистых планет земной группы, таких как Земля и Марс, эти планеты в основном состоят из холодных газообразных смесей из водорода, гелия, аммиака, метана и глубокой воды вокруг плотного, сильно горячего, компактного ядра" , - говорится в сообщении NASA.

Юпитер на снимке Hubble за 4 сентября показал постоянно меняющийся ландшафт его турбулентной атмосферы. На кадрах видно несколько новых штормов и темпы изменения цвета вблизи экватора планеты. Оказалось, что экваториальная зона планеты намного дольше сохраняет темно-оранжевый оттенок. Также хорошо просматриваются изменения цикличности вихрей.

Фото: nasa.gov Юпитер

На фото Сатурна за 12 сентября стремительно и экстремально изменяется цвет полос в северном полушарии планеты. Это происходит, когда наступает осень. При этом, голубой оттенок в южном полушарии планеты свидетельствует о наступлении весны.

Фото: nasa.gov Сатурн

Снимок Урана, сделанный 25 октября, демонстрирует яркую северную полярную "шапку" планеты. В этот момент в северном полушарии наступила весна, в связи с чем, увеличение ультрафиолетового излучения от Солнца осветляет полярную область.

Фото: nasa.gov Уран

Фото Нептуна, запечатленное 7 сентября, показало темное пятно в северном полушарии, которое незадолго до этого изменило направление и начало двигаться в сторону экватора. А в южном полюсе планеты появился темный удлиненный круг.

Фото: nasa.gov Нептун

"В 2021 году на Нептуне немного ярких облаков, и его ясный голубой цвет с единственным большим темным пятном очень напоминает то, что видел космический аппарат "Вояджер-2" в 1989 году" , - заключили ученые.

Также отмечается, что синий отблеск планет, к примеру Нептуна и Урана, - это результат поглощения красного света в атмосфере богатых метаном планет. Также, как и Рэлеевское рассеивание, вызывающее голубой цвет неба Земли.