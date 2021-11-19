Бывший глава ГУР назвал причины срыва операции по "вагнеровцам"

Одной из причин срыва спецоперации в отношении "вагнеровцев" мог быть "крот" в украинской власти, сообщает Украина 24.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба.

"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. Командиров групп в июле месяце стреляют в Киеве. То есть, это цепь и должно следствие за год ответить, у нас есть крот, или нет?" – подчеркнул он.

По словам Бурбы, дело не двигается, " год и три месяца мы не можем дать ответ, что произошло ".

"Это провал. Каковы причины провала? Первое - у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина провала - это наша плохая подготовка. Третья причина провала - хорошая работа контрразведки Беларуси. Из своего анализа, из своего руководящего опыта, могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые по моему мнению сливают и передают информацию врагу", - пояснил экс-глава ГУР.

Бурба уверяет, что во время доклада руководителей украинского Главного управления разведки по вагеровцам в Офисе президента присутствовали чиновники высшего руководящего звена.