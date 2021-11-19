Бывший глава ГУР назвал причины срыва операции по "вагнеровцам"
Одной из причин срыва спецоперации в отношении "вагнеровцев" мог быть "крот" в украинской власти, сообщает Украина 24.
Об этом заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба.
"Провал спецоперации - это только цепочка провалов, которые происходят за последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. Командиров групп в июле месяце стреляют в Киеве. То есть, это цепь и должно следствие за год ответить, у нас есть крот, или нет?" – подчеркнул он.
По словам Бурбы, дело не двигается, "
год и три месяца мы не можем дать ответ, что произошло".
"Это провал. Каковы причины провала? Первое - у нас есть "крот", который работает на Россию. Вторая причина провала - это наша плохая подготовка. Третья причина провала - хорошая работа контрразведки Беларуси. Из своего анализа, из своего руководящего опыта, могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, которые по моему мнению сливают и передают информацию врагу", - пояснил экс-глава ГУР.
Бурба уверяет, что во время доклада руководителей украинского Главного управления разведки по вагеровцам в Офисе президента присутствовали чиновники высшего руководящего звена.
"Президент - это верховный главнокомандующий. На постоянной основе раз в неделю, раз в 3 дня, если информация не требует немедленного доклада, мы докладываем. Докладывают все субъекты разведдеятельности. У нас есть 3 субъекта разведдеятельности: служба внешней разведки, военная разведка и пограничная разведка. Как оно происходит. С момента назначения Владимира Александровича (Зеленского - ред.) этот круг был определен. На докладах руководителя военной разведки, на момент 2019-2020 годов присутствуют лица. Эти лица определяется президентом. То есть я, как руководитель, докладываю тем лицам, которые есть в кабинете. В нашем случае по команде президента в кабинете были, кроме меня и президента, глава Офиса президента, заместитель главы Офиса президента, был руководитель разведкомитета. В этом составе происходил доклад", - сообщил Бурба.