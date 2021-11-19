Турчинов показал секретные доказательства по "вагнеровцам"

Украинская разведка собрала колоссальный массив материалов, доказывающих военные преступления против Украины со стороны российских наемников. Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Сегодня.

По словам Турчинова, год назад украинские разведчики передали ему секретные данные, опасаясь, что эту информацию уничтожат.

"Настоящих офицеров-патриотов и специалистов сегодня выбрасывают из службы разведки. В чем опасность? Год назад ко мне обратились офицеры и передали документы, которые они боялись, будут просто уничтожены. Наши разведчики собрали колоссальный массив материалов! Досье на каждого убийцу, воевавшего на нашей территории" , – рассказал бывший секретарь СНБО в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Кроме того, Александр Турчинов показал папку с документами в прямом эфире, где собраны доказательства военных преступлений.

"Они создали виртуальную частную военную кампанию и всех желающих получить высокие деньги за границей они вербовали. И говорили: "Докажите, что вы умеете воевать! Докажите, что вы убивали людей! Докажите!". Это вербовщики. И они (наемники – Ред.) сами отдавали свои заслуги, свои приказы, свои военные билеты. Писали, как убивали, сколько они убивали. В том числе были люди, которые сбивали украинские самолеты" , – сказал он.

Одним из ценных доказательств является награда боевика по фамилии Харитонов.