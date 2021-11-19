Турчинов показал секретные доказательства по "вагнеровцам"

Турчинов показал секретные доказательства по "вагнеровцам"

Украинская разведка собрала колоссальный массив материалов, доказывающих военные преступления против Украины со стороны российских наемников. Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Сегодня.

По словам Турчинова, год назад украинские разведчики передали ему секретные данные, опасаясь, что эту информацию уничтожат.

"Настоящих офицеров-патриотов и специалистов сегодня выбрасывают из службы разведки. В чем опасность? Год назад ко мне обратились офицеры и передали документы, которые они боялись, будут просто уничтожены. Наши разведчики собрали колоссальный массив материалов! Досье на каждого убийцу, воевавшего на нашей территории", – рассказал бывший секретарь СНБО в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Кроме того, Александр Турчинов показал папку с документами в прямом эфире, где собраны доказательства военных преступлений.

"Они создали виртуальную частную военную кампанию и всех желающих получить высокие деньги за границей они вербовали. И говорили: "Докажите, что вы умеете воевать! Докажите, что вы убивали людей! Докажите!". Это вербовщики. И они (наемники – Ред.) сами отдавали свои заслуги, свои приказы, свои военные билеты. Писали, как убивали, сколько они убивали. В том числе были люди, которые сбивали украинские самолеты", – сказал он.

Одним из ценных доказательств является награда боевика по фамилии Харитонов.

"Харитонов. Один из этих боевиков. Награда "За заслуги перед Отечеством". Убивать украинцев – это в России заслуги перед Отечеством. Подписана президентом Путиным награда", – рассказал Александр Турчинов.

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