Ресторан внес в черный список блогера: слишком много ел

Китайский блогер Мистер Кан заявил, что ресторан со шведским столом Handadi Seafood BBQ Buffet внес его в черный список, потому что он слишком много ест, сообщает InfoResist.

Блогер известен в социальных сетях своими посещениями различных ресторанов и кафе.

По словам Мистера Кана, он успел побывать в гриль-ресторане Handadi Seafood BBQ Buffet всего несколько раз. Во время первого визита съел 1,5 кг свиных ножек, а во время второго – до 4 кг креветок.

Блогер считает, что это дискриминация людей, которые много едят.

«Я много ем – это моя вина?» – сказал блогер, добавив, что ничего из еды не выбросил.

Однако владелец ресторана сказал журналистам, что Мистер Кан разоряет его.

«Каждый раз, когда он сюда приходит, я теряю несколько сотен юаней, – объяснил владелец. – Даже когда он пьет соевое молоко, то может выпить 20 или 30 бутылок».

По словам мужчины, он вносит в черный список всех фуд-блогеров, которые поедают пищу в прямом эфире перед своими подписчиками.

Эту историю активно обсуждают в местных социальных сетях. Она уже собрала более 250 миллионов просмотров на китайском сервисе микроблогов Weibo.

Некоторые пользователи сочувствуют владельцу заведения, другие же считают, что в ресторане не должно быть шведского стола, если он не может себе этого позволить.