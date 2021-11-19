Янина Соколова заявила о давлении со стороны СБУ

Журналистка и блогер Янина Соколова заявила, что не считает себя предательницей после публикации тайных документов Министерства обороны Украины, в которых идет речь о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". В то же время она пожаловалась на давление со стороны силовиков и власти, сообщает Сегодня.

"На самом деле за этот день после публикации нами документов, подтверждающих те расследования Христо Грозева и Bellingcаt. Я стала не предательницей, а человеком, которому хочет заломить руки и бросить за решетку СБУ. Арестович (советник председателя ОП – Ред.) написал, что таких как я нужно топить и за ноги связывать. Это все агония власти" , – заявила Янина Соколова в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Журналистка уверена, что спецоперация сорвалась из-за предательства, которое нужно расследовать.