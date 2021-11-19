У рэпера Киевстонера родился ребенок

Украинский рэпер и блогер Киевстонер впервые стал отцом. ﻿﻿О радостном событии музыкант написал на странице в своем в Инстаграм, сообщает Сегодня.

"Ты самая сильная и невероятная женщина на земле. Спасибо тебе за то, что рядом. Спасибо тебе за смысл жить больше" , – написал музыкант.

В 2020 году стало известно, что блогер расстался со своей девушкой, пиар-менеджером Лилией Багировой. Пара часто появлялась на публике, состояла в отношениях несколько лет, и Киевстонер сделал девушке предложение в 2019 году. Позже пиар-менеджер рассказала, что парень ей изменял.