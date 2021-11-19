"Вагнергейт": Всех участников спецоперации уволили

Разведчиков, участвовавших в спецоперации по задержанию "вагнеровцев", не просто убрали с должностей, а уволили из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув тем самым серьезной опасности, сообщает Деловая столица.

Об этом экс-председатель ГУР МОУ Василий Бурба заявил телеведущему Савику Шустеру.

"Их всех уволили. Не просто уволили с должностей, а уволили из рядов вооруженных сил. У них забрали документы прикрытия. Это опасность. Они под прямым прицелом российских спецслужб, дерзко действующих" , — сказал Бурба.

Он подчеркнул, что сейчас эти бывшие разведчики никак не защищены от возможных действий со стороны спецслужб Российской Федерации.

"Если ВСК говорит для всех по телевидению фамилии их, тех разведчиков, а разведчики садятся в свои собственные автомобили без документов прикрытия — мы вредим сами себе. Мы воюем сами против себя. Мы уничтожаем себя сами" , — добавил он.

Бурба говорит, и весть о его собственном увольнении стала для него неожиданной. После провала спецоперации он собирался на доклад к президенту, но узнал, что будет уволен.