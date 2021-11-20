ЕС призвал ВТО рассмотреть спор с РФ о госзакупках

Всемирная торговая организация (ВТО) получила запрос от Европейского союза (ЕС) с просьбой сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках, сообщает Лента.Ру.

По мнению ЕС, государственные компании в России при проведении тендеров предпочитают отечественные товары и услуги в ущерб компаниям Евросоюза, информирует секретариат ВТО. Кроме того, утверждается, что Россия приняла ряд мер, которые являются частью более широкой программы импортозамещения.

Подобная практика, считают в ЕС, противоречит нормам ВТО, в соответствии с которыми члены организации должны относиться к иностранным и отечественным производителям недискриминационным образом.