Киевэнерго насчитало властям Киева почти миллиард долгов

Предприятие "К.Энерго", более известное киевлянам как "Киевэнерго", насчитало киевским властям долгов на 900 млн гривен, сообщает Вести.

У предприятия, конечным бенефициаром которого является олигарх Ринат Ахметов, запущена процедура банкротства и ликвидации. Соответственно, права на долг к Киевской городской госадминистрации в размере 904,3 млн грн выставлены на аукцион. Однако в пятницу, 19 ноября, аукцион в системе "Прозорро" не состоялся.

Долг возник на основании Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 27 сентября 2001 года, заключенного между КГГА и "Киевэнерго". Речь идет о деньгах, которые, как утверждает "Киевэнерго", были потрачены им на улучшение (реконструкцию, достройку, переоснащение, модификацию) объектов коммунального имущества Киева, передававшихся в управление для предприятия. В "Киевэнерго" подчеркивают, что неоднократно обращались в Киевсовет и КГГА с требованием компенсировать расходы.