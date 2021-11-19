Киевэнерго насчитало властям Киева почти миллиард долгов

Киевэнерго насчитало властям Киева почти миллиард долгов

Предприятие "К.Энерго", более известное киевлянам как "Киевэнерго", насчитало киевским властям долгов на 900 млн гривен, сообщает Вести.

У предприятия, конечным бенефициаром которого является олигарх Ринат Ахметов, запущена процедура банкротства и ликвидации. Соответственно, права на долг к Киевской городской госадминистрации в размере 904,3 млн грн выставлены на аукцион. Однако в пятницу, 19 ноября, аукцион в системе "Прозорро" не состоялся.

Долг возник на основании Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева от 27 сентября 2001 года, заключенного между КГГА и "Киевэнерго". Речь идет о деньгах, которые, как утверждает "Киевэнерго", были потрачены им на улучшение (реконструкцию, достройку, переоснащение, модификацию) объектов коммунального имущества Киева, передававшихся в управление для предприятия. В "Киевэнерго" подчеркивают, что неоднократно обращались в Киевсовет и КГГА с требованием компенсировать расходы.

"Возмещение задолженности по улучшениям коммунального имущества в размере 903 млн гривен было изначально предусмотрено договором, который был заключен между КГГА и "Киевэнерго" при передаче коммунального имущества в управление "Киевэнерго". Все средства, вырученные от продажи имущества должника, должны быть распределены между кредиторами, среди которых государственные органы (пенсионный, соц. фонды) коммунальные предприятия и т.д", - заявили по этому поводу в ДТЭК.

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