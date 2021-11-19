Минздрав заверил в безопасности вакцин на репродуктивную систему женщин
Вакцины не влияют на репродуктивную систему женщин и не приводят к бесплодию. Об этом информировала пресс-служба Министерства здравоохранения, сообщает УНИАН.
Так, отмечается, что во время клинических испытаний вакцин против COVID-19 забеременели такое же количество привитых женщин, как и те, которые получали плацебо.
"Не верьте мифам! Ведь из-за непроверенной информации вы рискуете здоровьем своим и ваших близких. Вакцинируйтесь уже сегодня и рассказывайте другим клинически доказанную информацию о том, что вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19, госпитализации или смерти", - отметили в Минздраве.