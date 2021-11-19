Минздрав заверил в безопасности вакцин на репродуктивную систему женщин

Вакцины не влияют на репродуктивную систему женщин и не приводят к бесплодию.﻿ Об этом информировала пресс-служба Министерства здравоохранения, сообщает УНИАН.

Так, отмечается, что во время клинических испытаний вакцин против COVID-19 забеременели такое же количество привитых женщин, как и те, которые получали плацебо.