Резников заявил, что не верит в масштабное наступление РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет о готовности Украины отразить российскую агрессию, при этом считает, что Российская Федерация вряд ли решится на большое наступление, сообщает Деловая столица.

"Не верю в это (в масштабное наступление РФ и захват украинских территорий — ред.). Потому что давайте не забывать: за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь… четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну" , — заявил Резников в интервью украинской службе "Голоса Америки".

При этом глава Минобороны отметил, что у границ Украины "есть признаки эскалации", но украинская сторона воспринимает информацию о скоплении российских войск РФ возле Украины "спокойнее, потому что мы просто уже готовы, а для них (международного сообщества – ред.) это стало неожиданным".

"Даже в сложной ситуации я ищу позитив. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, дающая нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной" , — добавил министр.

По словам Резникова, в Украине более 400 тыс. ветеранов, которые прошли через боевые действия и готовы защищать страну.

"Поэтому столь легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как поливать кровь врага тоже знают, и умеют это делать" , — подчеркнул он.

Глава оборонного ведомства также отметил неэффективность действий международного сообщества в отношении РФ и отметил, что российское руководство изменит свою политику лишь в том случае, если она ей будет очень дорого обходиться.

"Удивление, обеспокоенность, беспокойство не работают. Здание Кремля имеет очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а до определенного уровня санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать только, если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов как ведущей мировой страны, могут им продемонстрировать это" , — сказал министр.

На вопрос, насколько ЕС, США и Британия солидарны в своей поддержке Украины, он отметил, что ему "хотелось бы видеть больше такой солидарности, больше решительности".