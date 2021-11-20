Байден помиловал индеек ко Дню благодарения

Президент США Джо Байден помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии наступающего в стране Дня благодарения, сообщает Лента.Ру.

Согласно материалам CNN церемония «помилования» прошла в Розовом саду Белого дома. В ходе нее Байден в первый раз как глава государства в шуточной манере «помиловал» индеек.

Отмечается, что президент спас животных от того, чтобы из них приготовили ужин для него во время праздников. После помилования индеек из Индианы отправят обратно в родной штат на исследовательскую ферму.