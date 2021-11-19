В США назвали условия признания "Талибана" в Афганистане

Спецпред США по Афганистану Томас Уэст назвал условия признания легитимности правительства "Талибана" в Афганистане, сообщает Корреспондент.

"Легитимность и поддержку нужно заслужить действиями по борьбе с терроризмом, созданию инклюзивного правительства, а также соблюдением прав меньшинств, женщин, включая равный доступ к образованию и труду" , - ответил Уэст в Twitter﻿ на письмо талибов с требованием разморозить резервы Афганистана.

По словам Уэста, США продолжат ясную и откровенную дипломатию в отношении талибов, а также оказание гуманитарной помощи народу Афганистана. Уэст добавил, что в 2021 году на это выделили $474 млн.