Помощники президентов США и Турции обсудили обстановку в Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу обсудил по телефону с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном ситуацию в Украине, в Афганистане, Сирии и Закавказье, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.﻿ Она сообщила, что Салливан и Калын говорили "о дальнейших шагах в двустороннем взаимодействии США и Турции после встречи президентов Джо Байдена и Тайипа Эрдогана в Риме 31 октября".