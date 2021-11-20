Помощники президентов США и Турции обсудили обстановку в Украине
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу обсудил по телефону с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном ситуацию в Украине, в Афганистане, Сирии и Закавказье, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Она сообщила, что Салливан и Калын говорили "о дальнейших шагах в двустороннем взаимодействии США и Турции после встречи президентов Джо Байдена и Тайипа Эрдогана в Риме 31 октября".
"Они обменялись мнениями о ряде региональных вопросов, включая события в Украине, в Афганистане, Сирии и Закавказье, а также о важности поддержания стабильности в Восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении.