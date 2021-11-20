В Греции частных врачей обязали работать в COVID-больницах

В Греции министерство здравоохранения обязало врачей частных клиник работать в больницах, где проходят лечение пациенты с COVID-19. В случае отказа врачам грозит тюремный срок, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Такое решение потребовалось из-за переутомления медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. По данным местных СМИ, сотрудники полиции передали врачам соответствующие документы, которые обязывают их явиться в больницы.

"Правительство в Афинах приняло решение накануне. Адвокаты заявили, что тем, кто откажется, грозит до трех лет тюрьмы" , - говорится в сообщении.

В течение последних недель, особенно в северной Греции, больницы были сильно переполнены больными с коронавирусом. Власти Афин в начале ноября призвали частных врачей добровольно поступить на службу, но желание проявили только около 40 врачей.

По данным ассоциаций врачей, греческой системе здравоохранения необходимо как минимум 150 дополнительных сотрудников, чтоб справиться с пандемией.