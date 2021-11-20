Саакашвили прибыл в военный госпиталь

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в ночь на субботу доставили в военный госпиталь в городе Гори, сообщает Интерфакс-Украина.

Колона полицейских автомашин и два реанимобиля, в одном из которых находился Саакашвили, въехали на территорию госпиталя. У проходной, как сообщают грузинские СМИ, находятся адвокаты, мать экс-президента Гиули Аласания. Личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе пропустили на территорию госпиталя.

Ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, осмотревшая в пятницу госпиталь, заявила журналистам, что он полностью технически оснащен, и в нем работают высокопрофессиональные специалисты.

Депутат парламента Давид Сергиенко сообщил журналистам, что госпиталь в Гори работает по стандартам медицинской службы НАТО..