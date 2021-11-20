В МИД РФ оценили инициативу США о непризнании Путина после 2024 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила инициативу конгрессменов США о непризнании президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он решит баллотироваться на эту должность в 2024 году, сообщает Лента.Ру.

Захарова отметила, что проект резолюции, представленный американцами, это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а такое "осеннее вмешательство". По словам представителя МИД, она, честно говоря, думала, что в Вашингтоне дотянут хотя бы до весны с новыми инициативами такого толка, но в США почему-то сорвались.

"Может быть, осень теплая, не знаю" , — добавила дипломат.

Помимо этого, она подчеркнула, что представители США явно находятся в отрыве от реальности и с каждым годом это становится все более заметно. Как объяснила Захарова, есть вещи, которые являются составными частями внешней политики или внутреннего политического процесса, а есть те, которые связаны с двусторонними отношениями или идеологией. Тем не менее то, что делают американцы, вообще идет в отрыве от всего, отметила дипломат.

При этом представитель МИД РФ заявила, что надо будет разобраться с предложением американских конгрессменов не признавать Путина главой государства в случае, если он будет баллотироваться в 2024 году.