В Днепре произошла драка в кафе, переросшая в стрельбу

В одном из днепровских кафе между несколькими мужчинами возник конфликт, который закончился стрельбой. Одного человека госпитализировали с ранениями.

По данным издания "Информатор"﻿, инцидент произошел в четверг вечером в кафе Бухта на проспекте Яворницкого. Очевидцы сообщили полиции, что из заведения доносятся звуки выстрелов.

Как выяснилось, между девятью посетителями кафе возник конфликт, во время которого и было применено огнестрельное оружие.

"На место вызвали бригаду скорой помощи. Одного мужчину доставили в больницу с ранениями рук и шеи" , - пишет медиа и добавляет, что некоторых участников конфликта задержали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.