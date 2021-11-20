Еврокомиссия сократит финансирование Польши и Венгрии - Politico

Согласно материалам Politico, Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время может направить Польше и Венгрии так называемые "синие письма" в качестве неофициального первого шага на пути к запуску механизма по сокращению финансирования этих стран ЕС из-за проблем с верховенством закона, сообщает Корреспондент.

Ожидается, что от Варшавы потребуют прояснить ситуацию с независимостью судебной системы и соблюдением законодательства ЕС в Польше, от Будапешта - аспекты, связанные с госзакупками, угрозой конфликта интересов и коррупцией в Венгрии. Каждой из стран предоставят два месяца для ответа.

Еврокомиссия подверглась активной критике законодателей ЕС, активистов и противников властей в Будапеште и Варшаве за то, что она тянет с использованием своих полномочий для лишения этих стран средств из фондов Евросоюза. Европарламент даже подал иск против ЕК в связи с ее неспособностью применить этот инструмент.

Механизм верховенства закона ЕС действует с начала 2021 года. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из совместного бюджета тем государствам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений верховенства закона.