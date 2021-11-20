Джонсон не исключает бойкотирование Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022, которая пройдет в китайском Пекине, сообщает Лента.Ру.

По информации британского издания The Times, данный шаг может стать знаком протеста против ситуации с правами человека в Китае. Отмечается, что в настоящее время в правительстве Британии идет активная дискуссия по этому вопросу. При этом глава МИД страны Лиз Трасс поддерживает инициативу.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Белый дом допускает возможность бойкота международного спортивного мероприятия.