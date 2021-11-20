В Польше будут судить украинца за поцелуй в лоб чужого ребенка

В Польше будут судить 34-летнего украинца, который пришел в школу и поцеловал чужого ребенка. Мужчина погладил неизвестную ему девочку по голове, после чего "одарил" ее поцелуем в лоб. Теперь ему грозит тюрьма, сообщает УНИАН.

Как пишут польские СМИ, в начале ноября гражданин Украины зашел в начальную школу Варшавы, которая расположена в районе Влохи, и отправился в раздевалку. Там он подошел к девочке, которую даже не знал. Украинец погладил чужого ребенка по голове и поцеловал школьницу в лоб. О реакции девочки можно лишь догадываться.

Украинца задержали за посягательство на физическую неприкосновенность несовершеннолетнего ребенка. Мужчине грозит до одного года тюрьмы.

По данным прокуратуры, подозреваемый пошел на столь странный поступок из-за того, что "соскучился по своим детям", которые остались в Украине. Мужчина якобы сильно тоскует.