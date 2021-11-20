Глава ОБСЕ обсудила с Лавровым Украину

Действующая глава ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым необходимость деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее, сообщает Укринформ.

Это произошло в пятницу во время визита Анн Линде в Москву, говорится на сайте ОБСЕ.

"Мы провели конструктивные переговоры относительно необходимости деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее, а также облегчения страданий мирного населения с обеих сторон линии столкновения. Мы несем обязательства перед людьми в пораженных конфликтом районах по прекращению насилия и предотвращению дальнейших жертв и страданий на востоке Украины" , – заявила Линде, комментируя свою встречу с Лавровым.

Она также отметила важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая должна иметь доступ на всей украинской территории.

В ходе встречи с главой МИД РФ также были обсуждены другие актуальные вопросы, такие как ситуация на границе Беларуси с ЕС и армяно-азербайджанский конфликт.

В ходе визита Линде также провела встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком и спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Глава ОБСЕ также встретился с представителями гражданского общества России.