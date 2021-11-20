В Днепре при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В центре Днепра в пятницу, 19 ноября, произошел пожар в одной из квартир 9-этажного дома по проспекту Александра Поля, жертвой которого стал мужчина, сообщает Корреспондент.

О возгорании информировали очевидцы, которые увидели, как из жилья на седьмом этаже идет дым.

"Попав внутрь помещения, пожарные обнаружили без сознания мужчину, 1975 года рождения. Пострадавшего вынесли из задымленного жилья и передали медицинским работникам. К сожалению, спасти мужчину не удалось" , - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что возгорание произошло на кухне, огнем повреждено домашнее имущество на площади 1 кв.м. Причины трагедии выясняются. К тушению пожара привлекались восемь спасателей и три спецмашины.