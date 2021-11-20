Взрыв на военной базе Ванкувера: число пострадавших достигло 22

Число пострадавших в результате взрыва на военной базе "Комокс" в Канаде возросло до 22 человек, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Ранее было известно, что травмы от взрыва получили всего десять человек.﻿ По информации местных медиа, среди пострадавших в результате взрыва в здании казармы, где проводился ремонт, не только военные, но и мирные жители.

"Шестнадцать военнослужащих и шесть мирных жителей получили ранения" , - сообщили в Министерстве национальной обороны Канады.

По словам полковника и командира крыла 19 Wing Comox Брина Эллиота, всех пострадавших выписали из больницы в пятницу, за исключением одного военнослужащего.

Хотя здание ремонтировалось, оно использовалось под жилые помещения. На момент время взрыва в здании проживало 59 человек, хотя не все находились в помещении.

Эллиот сообщил, что после взрыва на место прибыла городская поисково-спасательная группа из Эскимальта, которая прочесывала здание с помощью инфракрасных технологий.

"Они всю ночь искали, используя акустические и инфракрасные технологии, чтобы увидеть, есть ли там кто-нибудь" , - сказал Эллиот.

Военная база заявляет, что взрыв не затронул ни один самолет и не повлиял на его действия в воздухе. Инцидент расследуется федеральными и провинциальными чиновниками, а также военными.