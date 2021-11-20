Меркель и Столтенберг обсудили обстановку на восточных границах ЕС

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на российско-украинской и белорусско-польской границах. Обмен мнениями произошел во время встречи в берлинском ведомстве канцлера, сообщает Укринформ.

«Тревожное развитие событий наблюдается как в отношении России и Украины, так и происходящего на белорусской границе с Польшей, Латвией и Литвой» , - заявила Меркель прессе.

Она констатировала, что диалог между НАТО и Россией «охладел», но добавила, что всегда выступала за то, что, несмотря на большие разногласия, всегда лучше говорить друг с другом, чем не говорить.

Столтенберг со своей стороны подтвердил, что "в НАТО заметили, что на российско-украинской границе наблюдается значительное увеличение войск и вооруженных сил". Он отметил важность прозрачности со стороны России в вопросе этого военного наращивания, чтобы уменьшить напряженность.

"НАТО очень внимательно следит за ситуацией, и мы продолжаем оказывать политическую и практическую поддержку Украине" , - заверил глава альянса.

Ситуацию на границе между Польшей и Беларусью, а также Латвией и Литвой он оценил как очень и очень тревожной. Белорусские власти, по его словам, используют невинных людей, а это «цинично и бесчеловечно».

"Здесь НАТО полностью солидарно со всеми заинтересованными союзниками" , - подчеркнул он.

Столтенберг также поблагодарил Меркель за сотрудничество и назвал ее "опорой трансатлантической семьи на протяжении многих лет". Меркель отметила, что это очевидно последняя встреча за время ее каденции главы правительства ФРГ.