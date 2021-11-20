Курс валют НБУ на 20 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 20 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 19 ноября, не изменился и остается на уровне 26.44 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 20 ноября 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 29.97 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 20 ноября 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.61 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 20 ноября 2021 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 35.62 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 20 ноября 2021 года.
Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 28.51 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 20 ноября 2021 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 6.43 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 20 ноября 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.442700
|EUR
|Евро
|29.968800
|RUB
|Рубль
|0.361400
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.615700
|CHF
|Швейцарский франк
|28.514300
|PLN
|Польский злотый
|6.431700