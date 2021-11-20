Резников сообщил об итогах встречи с главой Пентагона

Делегация Министерства обороны договорилась о наращивании оборонного потенциала Украины во время рабочего визита в Вашингтон 18-19 ноября, сообщает Факты.ICTV.

Договоренностей достигли по итогам переговоров по ситуации на границах Украины, отмечают в ведомстве﻿. Наращивание должно состояться в рамках августовских договоренностей о стратегической обороне по реформе в оборонном секторе.

Вопрос Рамочного соглашения о стратегических принципах оборонного партнерства между странами обсуждался отдельно.

По словам министра обороны, вместе с американскими партнерами украинская делегация акцентировала внимание на оперативных мерах для снижения рисков возможной эскалации.

"В частности, речь шла о развитии фундаментальных возможностей Вооруженных Сил Украины. Для нас приоритетными являются задачи развития ПВО, ПРО и флота" , – отмечает Алексей Резников.

Однако из-за того, что спектр обсужденных вопросов был чрезвычайно широким, теперь министр обороны должен на практическом уровне обеспечить выполнение договоренностей и “наполнить реальным содержанием Рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства”.

"Это крайне необходимо для практической реализации тех принципиальных договоренностей, которые были достигнуты во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Имею надежду, что в ближайшие месяцы мы увидим прогресс во всех этих вопросах, которые были в фокусе встреч во время визита, ведь усиление стратегического партнерства между Украиной и США – общая цель обеих стран" , – заверил Алексей Резников.

В целом министр обороны Алексей Резников результатами работы делегации в Вашингтоне доволен.