Любая агрессия со стороны РФ будет иметь последствия - поверенная США
США обеспокоены наращиванием войск Россией возле границы Украины, а также предупредили РФ о серьезных последствиях в случае агрессии. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает Корреспондент.
По ее словам, США не нравятся агрессивные заявления президента РФ Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников Кремля, в которых они обесценивают суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Я также хочу сказать, что мы обеспокоены не только из-за наращивания войск, но и из-за агрессивных заявлений президента Путина и других российских чиновников. В большом количестве подобных заявлений говорится о том, что Украина - не независимое государство, не имеет права решать за себя, за свои будущие союзы, и о том, что Украина не имеет собственную территориальную целостность, чтобы ее защищать", - сказала Квин.