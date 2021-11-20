Любая агрессия со стороны РФ будет иметь последствия - поверенная США

США обеспокоены наращиванием войск Россией возле границы Украины, а также предупредили РФ о серьезных последствиях в случае агрессии. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает Корреспондент.

По ее словам, США не нравятся агрессивные заявления президента РФ Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников Кремля, в которых они обесценивают суверенитет и территориальную целостность Украины.