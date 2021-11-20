Лукашенко собирался отдать "вагнеровцев" Украине – Гордон

Александр Лукашенко собирался отдать Украине задержанных в Беларуси российских наемников из ВЧК "Вагнер", сразу после их поимки под Минском в июле прошлого года, но поменял решение после "слива" информации о боевиках от кого-то с украинской стороны, рассказал журналист Дмитрий Гордон, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Гордон напомнил, что в то самое время он находился в Беларуси и брал у Лукашенко интервью. Тот был убежден, что "вагнеровцев" прислала Россия для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

"Лукашенко "на голубом глазу" говорил... и я уверен, что он так и думал: мы отдадим Украине этих "вагнеровцев". Он был уверен тогда, что "вагнеровцев" ему Россия заслала для дестабилизации ситуации перед выборами. Он абсолютно был в этом уверен" , - обратил внимание журналист.

Но затем все изменилось, и Минск решил отдать РФ 32 боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе и совершали военные преступления, и которых украинские спецслужбы в рамках масштабной спецоперации собирались заманить в Киев и арестовать по приземлению самолета.