Данилов обсудил безопасность на границах с министром обороны Канады

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в ходе визита на Галифакский форум в Канаде обсудил ситуацию вокруг украинских границ с министром национальной обороны Анитой Ананд, сообщает Интерфакс-Украина.

В рамках работы Форума Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко обсудили ситуацию с безопасностью вокруг украинских границ с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

Отмечается, что секретарь СНБО Украины также примет участие в одной из сессий в рамках Форума, который продлится 19-21 ноября.

Кроме того, в рамках рабочего визита Данилов также обменяется мнениями относительно ситуации в сфере безопасности в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран-участниц форума.