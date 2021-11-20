За сутки более 310 тысяч человек вакцинировались от коронавируса
За сутки 19 ноября в Украине 311 316 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы – 212 522 человека, сообщает Сегодня.
С начала вакцинальной кампании привито 12 755 986 человек, из них получили одну дозу – 12 755 984 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 661 304 человека.
В общей сложности проведено 22 417 288 прививок. 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
За последние сутки работали:
- 1050 мобильных бригад по иммунизации;
- 3 143 пункта прививки;
- 457 центров вакцинации населения.