Чудодейственное средство: чем полезен бульон при простуде

Чудодейственное средство: чем полезен бульон при простуде
Фото: Pixabay

Мясные бульоны богаты микроэлементами, витаминами. Они помогают в лечении простуд и в реабилитационный период. Останавливают кашель, воспаления в горле, сбивают температуру, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram, почему же простое домашнее блюдо так полезно при болезни.

Особенно чудотворными свойствами обладает куриный бульон из домашней птицы:

  • Цистеин, в отваре, разжижает мокроту и облегчает отхаркивание.
  • Теплый куриный бульон способствует выработке лейкоцитов, которые укрепляют иммунитет.
  • Полезные микроэлементы уменьшают отечность слизистой и подавляют работу вирусов.

Польза говяжьего бульона:

  • Защита суставов и противовоспалительные свойства.
  • Желатин в костной ткани богат аминокислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами, настолько высокими, что иногда удается преодолеть даже такое тяжелое заболевание как сепсис.
  • Аминокислоты в коллагене успокаивают нервную систему, укрепляют сон.
  • Улучшение работы ЖКТ.
  • Замедление процессов старения. Восстановление эластичности кожи.

Но не забываем и об овощных бульонах. Они помогают в борьбе с такими заболеваниями, как:

  • Сахарный диабет.
  • Проблемы с желчным пузырем.
  • Заболевания поджелудочной.
  • Заболевания печени.

⠀ Часто в бульон добавляют лекарственные растения, острые специи, которые усиливают лечебное воздействие и ускоряют выздоровление.

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