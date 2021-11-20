Чудодейственное средство: чем полезен бульон при простуде
Мясные бульоны богаты микроэлементами, витаминами. Они помогают в лечении простуд и в реабилитационный период. Останавливают кашель, воспаления в горле, сбивают температуру, сообщает РБК-Украина.
Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram, почему же простое домашнее блюдо так полезно при болезни.
Особенно чудотворными свойствами обладает куриный бульон из домашней птицы: ⠀
- Цистеин, в отваре, разжижает мокроту и облегчает отхаркивание.
- Теплый куриный бульон способствует выработке лейкоцитов, которые укрепляют иммунитет.
- Полезные микроэлементы уменьшают отечность слизистой и подавляют работу вирусов.
⠀Польза говяжьего бульона: ⠀
- Защита суставов и противовоспалительные свойства.
- Желатин в костной ткани богат аминокислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами, настолько высокими, что иногда удается преодолеть даже такое тяжелое заболевание как сепсис.
- Аминокислоты в коллагене успокаивают нервную систему, укрепляют сон.
- Улучшение работы ЖКТ.
- Замедление процессов старения. Восстановление эластичности кожи.
Но не забываем и об овощных бульонах. Они помогают в борьбе с такими заболеваниями, как:
- Сахарный диабет.
- Проблемы с желчным пузырем.
- Заболевания поджелудочной.
- Заболевания печени.
⠀ Часто в бульон добавляют лекарственные растения, острые специи, которые усиливают лечебное воздействие и ускоряют выздоровление.