Чудодейственное средство: чем полезен бульон при простуде

Мясные бульоны богаты микроэлементами, витаминами. Они помогают в лечении простуд и в реабилитационный период. Останавливают кашель, воспаления в горле, сбивают температуру, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала в Instagram, почему же простое домашнее блюдо так полезно при болезни.

Особенно чудотворными свойствами обладает куриный бульон из домашней птицы: ⠀

Цистеин, в отваре, разжижает мокроту и облегчает отхаркивание.

Теплый куриный бульон способствует выработке лейкоцитов, которые укрепляют иммунитет.

Полезные микроэлементы уменьшают отечность слизистой и подавляют работу вирусов.

⠀Польза говяжьего бульона: ⠀

Защита суставов и противовоспалительные свойства.

Желатин в костной ткани богат аминокислотами, которые обладают противовоспалительными свойствами, настолько высокими, что иногда удается преодолеть даже такое тяжелое заболевание как сепсис.

Аминокислоты в коллагене успокаивают нервную систему, укрепляют сон.

Улучшение работы ЖКТ.

Замедление процессов старения. Восстановление эластичности кожи.

Но не забываем и об овощных бульонах. Они помогают в борьбе с такими заболеваниями, как:

Сахарный диабет.

Проблемы с желчным пузырем.

Заболевания поджелудочной.

Заболевания печени.

⠀ Часто в бульон добавляют лекарственные растения, острые специи, которые усиливают лечебное воздействие и ускоряют выздоровление.