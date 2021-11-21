Назван самый простой и натуральный источник кальция

Кальций - незаменимый элемент для здоровья, а особенно он необходим детям и взрослым с ограниченным рационом, сообщает РБК-Украина.

Недостаток кальция - одно из самых распространенных нарушений обмена веществ. Как следствие - рахит и нарушение роста зубов у детей, искривление позвоночника, хрупкость костей.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова дала рецепт, как получить кальций из простого натурального исчтоника - скорлупы яиц. Такая добавка - самая усвояемая.

Сфера применения

самая усвояемая добавка кальция (особенно важно детям и взрослым с ограниченным рационом)

противоаллергическое средство (для детей и взрослых)

Как приготовить

Вымыть яйца с содой. Сварить вкрутую (20 минут). Очистить отварные яйца от скорлупы, с внутренней поверхности удалить пленку. Подсушить скорлупу. Измельчить в кофемолке или растолочь в фарфоровой ступке до консистенции пыли. Принимать, погасив порошок несколькими каплями сока лимона.

Почему такая добавка - лучше аптечной

Аптечные препараты кальция не имеют в своем составе других элементов, а в костях помимо кальция содержится еще несколько нутриентов, поэтому добавка кальция может привести к дисбалансу и наоборот усилить разрушение зубов / костей.

В то же время в скорлупе яиц содержится не только кальций, но и еще фосфор, сера, цинк, железо, фтор, медь, марганец и другие полезные минералы. Все они в синергии способствуют нормализации биохимических процессов в организме.

Скорлупа яиц, гашеная лимонным соком, представляет собой кальция цитрат - самую легкоусвояемую форму кальция.

Также важной особенностью цитрата кальция является низкая способность к образованию камней в почках.

Важно! Использовать в качестве сырья только домашние или органические яйца от птиц, выращенных без антибиотиков и гормонов.

Можно использовать скорлупу куриных, перепелиных, цесариных яиц и т.д.

Проконсультируйтесь со своим врачом по поводу противопоказаний.