В "красной" зоне остаются 19 областей Украины

Министерство здравоохранения обновил данные о ситуации с карантинными ограничениями в украинских регионах. Почти во всех регионах установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 19 регионов:

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская., Волынская Черкасская, Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 3 региона:

Полтавская, Харьковская, Закарпатская. "Желтая" зона

В этой зоне: