В "красной" зоне остаются 19 областей Украины
Министерство здравоохранения обновил данные о ситуации с карантинными ограничениями в украинских регионах. Почти во всех регионах установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 3 региона:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская.
- "Желтая" зона
В этой зоне:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая области.